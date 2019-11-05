Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı
Son Dakika Spor Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i kutladı.

Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i kutladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Kulüpler Birliği genel kurulunda başkan seçilen Sayın Mehmet Sepil'i kutlar, bu seçimin Türk futbolu adına hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Sepil, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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