Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı
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Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:12 Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i kutladı.
Kulübün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Kulüpler Birliği genel kurulunda başkan seçilen Sayın Mehmet Sepil'i kutlar, bu seçimin Türk futbolu adına hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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