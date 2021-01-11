Galatasaray, kupa maçı için Malatya'da - Son Dakika

Galatasaray, kupa maçı için Malatya'da

11.01.2021 18:04
Galatasaray, kupa maçı için Malatya'da, System.String[]

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşması için Malatya'ya geldi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşması için Malatya'ya geldi.

Galatasarayi Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için Malatya'ya geldi. Sarı-kırmızılıları taşıyan THY'e ait özel uçak saat 17.30'da Malatya Havaalanına iniş yaptı. Havaalanı çıkışında takımı karşılayan Malatya Galatasaraylılar Derneği üyeleri, Teknik Direktör Fatih Terim'e çiçek takdim etti. Teknik Direktör Terim ayrıca güvenlik görevlileri ve taraftarlarında fotoğraf çekim isteğini geri çevirmedi.

(Cahit Özçelik - Numan Güder/İHA)

Galatasaray, kupa maçı için Malatya'da
Galatasaray, kupa maçı için Malatya'da

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, kupa maçı için Malatya'da - Son Dakika Spor


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