Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kupa Maçına Hazır

Galatasaray Kupa Maçına Hazır

41 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Kupa Maçına Hazır, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda pas yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Hatayspor maçı kadrosuna uzun süredir sakatlığı bulunan Emre Akbaba'yı da dahil etti.

Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:58 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Hatayspor, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Galatasaray'da Emre Akbaba, Hatayaspor Maçının Kadrosuna Dahil Edildi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında Ümraniyespor ile 0-0 Berabere Kaldı Kadro Dışı Bırakılan Emre Mor İçin Celta Vigo'dan Açıklama: Kendini Göstermeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 23:39:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kupa Maçına Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]