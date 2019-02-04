Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kupa Mesaisinde

Galatasaray Kupa Mesaisinde

30 dakika önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında çarşamba günü karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında çarşamba günü karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da kupa mesaisi başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanan son lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldı. Çalışmalar, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

İdmanda sakatlığını atlatan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo takımla çalıştı. Öte yandan sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Mariano'nun da tedavisine başlandığı açıklandı.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisler'de yaparak mücadele için kampa girecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:50 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Hatayspor, Galatasaray, Spor
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