Galatasaray Kupa Mesaisine Başladı
1 saat önce
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
Yarı Finali'nde Yeni Malatyaspor
ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dayanıklılık çalışmaları ve interval koşular yapıldı. Ana bölümde ise topla oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenmana ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Fernando Muslera
(Uruguay
), Younes Belhanda
(Fas
), Martin Linnes
(Norveç
), Badou Ndiaye
(Senegal
), Henry Onyekuru
(Nijerya
), Konstantinos Mitroglou (Yunanistan
), Christian Luyindama
(Kongo
DC), Emre Taşdemir
(Türkiye), Yunus Akgün
(Türkiye U19), Sofiane Feghouli
(Cezayir
) ve Mbaye Diagne
(Senegal) katılmadı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:21 Kaynak: İHA
Galatasaray'ın Eski Teknik Direktörü Igor Tudor, Udinese'nin Başına Geçti
Beşiktaş'ta Ömer Toprak Harekatı!
Portekiz Basınından Galatasaraylıları Sevindirecek Bruma İddiası!
Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil!