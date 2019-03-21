Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kupa Mesaisine Başladı

Galatasaray Kupa Mesaisine Başladı

1 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dayanıklılık çalışmaları ve interval koşular yapıldı. Ana bölümde ise topla oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenmana ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Fernando Muslera (Uruguay), Younes Belhanda (Fas), Martin Linnes (Norveç), Badou Ndiaye (Senegal), Henry Onyekuru (Nijerya), Konstantinos Mitroglou (Yunanistan), Christian Luyindama (Kongo DC), Emre Taşdemir (Türkiye), Yunus Akgün (Türkiye U19), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Mbaye Diagne (Senegal) katılmadı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

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