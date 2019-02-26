Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kupa Rövanşı İçin Hatay'da

Galatasaray Kupa Rövanşı İçin Hatay'da

55 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Hatay'a geldi.

Galatasaray Kupa Rövanşı İçin Hatay'da, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Hatay'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan ve bu maç için Hatay'a gelen Galatasaray kafilesini havaalanında kalabalık bir grup taraftar karşıladı. Sarı kırmızılı kafileyi havalimanında karşılayan çok sayıda taraftar, ellerindeki bayraklarla takımlarına destek verdi. Oyunculara ve yönetime sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar havaalanı çıkışında meşaleler yaktı. Havaalanından ayrılarak kalacağı otele doğru hareket eden kafileye taraftarlar konvoy halinde eşlik etti. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçı Luyindama ve Feghouli'nin attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:59 Kaynak: DHA

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