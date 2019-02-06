Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kupada Avantajı Kaptı

Galatasaray Kupada Avantajı Kaptı

1 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek, rövanş için avantaj sağladı.

Galatasaray Kupada Avantajı Kaptı, System.String[]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek, rövanş için avantaj sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'in ilk ayağında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-0 yendi. Sahasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş için avantaj sağladı. Turun Hatay'daki ayağı ise 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Bu turun galibi, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe müsabakasının galibi ile mücadele edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:42 Kaynak: İHA

Hatayspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor
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