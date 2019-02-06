Galatasaray Kupada Avantajı Kaptı
1 saat önce
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek, rövanş için avantaj sağladı.
Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final ilk maçında evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor
'u 2-0 mağlup ederek, rövanş için avantaj sağladı.
Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final'in ilk ayağında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu
'nda karşı karşıya geldiği Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-0 yendi. Sahasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş için avantaj sağladı. Turun Hatay'daki ayağı ise 26, 27 ve 28 Şubat
tarihlerinde oynanacak.
Bu turun galibi, Evkur
Yeni Malatyaspor-Göztepe müsabakasının galibi ile mücadele edecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:42 Kaynak: İHA
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Hatayspor'u 2-0 Yendi