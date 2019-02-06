Galatasaray Kupada Avantajı Kaptı

Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final ilk maçında evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor
'u 2-0 mağlup ederek, rövanş için avantaj sağladı. Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final'in ilk ayağında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu
'nda karşı karşıya geldiği Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-0 yendi. Sahasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş için avantaj sağladı. Turun Hatay'daki ayağı ise 26, 27 ve 28 Şubat
tarihlerinde oynanacak. Bu turun galibi, Evkur
Yeni Malatyaspor-Göztepe müsabakasının galibi ile mücadele edecek.
CHRİSTİAN LUYİNDAMA İLK GOLÜNÜ ATTI Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama
, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü ikinci maçında Hatayaspor'a karşı kaydetti. Devre arası transfer döneminde Belçika
'nın Standard Liege ekibinden kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Kongolu futbolcu Christian Luyindama, yeni takımıyla ikinci maçında golle tanıştı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor karşısında başarılı futbolcu rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 7. dakikasında Selçuk
'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luyindama, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hatay müsabakasına ilk 11'de başlayan Kongolu futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Geçtiğimiz hafta ligde Aytemiz Alanyaspor
maçında Galatasaray formasını ilk kez giyen 25 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kalmıştı. Christian Luyindama, Hatayspor maçı ile birlikte ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nun da çimlerine bastı.
KOSTAS MİTROGLOU İLK KEZ TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA Galatasaray'ın yeni forveti Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, ilk kez Hatayspor maçında Türk Telekom Stadyumu'nda oynadı. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Fransa
'nın Olimpik Marsilya
takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunan golcü Mitroglou, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarların önüne çıktı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında giyen Mitroglou, ikinci maçına ise İstanbul
'da çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hatayspor müsabakasına yedek başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 73. dakikada Selçuk İnan
'ın yerine oyuna dahil oldu.
SOFİANE FEGHOULİ BU SEZONKİ 4. GOLÜNÜ ATTI Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli
, Hatayaspor karşısında attığı golle bu sezonki 4. golünü kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin son dakikalarında sahneye sarı-kırmızılıların Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli çıktı. Mücadelenin 90+2. dakikasında rakip fileleri havalandıran Feghouli, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki ilk, toplamda da 4. golünü attı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF
Süper Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 16 resmi müsabakada görev aldı.
MBAYE DİAGNE'NİN CEZASI BİTTİ Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Kasımpaşa
'dan kalan men cezasını Hatayspor karşısında tamamladı. Diagne, hafta sonu ligde oynanacak olan Trabzonspor
karşılaşmasında oynayabilecek. Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan yeni transferi golcü futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı Son 16 Turu ilk maçından kırmızı kart görerek, 4 maç men cezası almıştı. Bu cezaların ikisini lacivert-beyazlılarda çeken Senegalli futbolcu, kalan iki maç cezasını da sarı-kırmızılılarda tamamladı. Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını tamamlayan Mbaye Diagne, ligin 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor müsabakasında görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.
GALATASARAY'I KUPADA 13 BİN 562 SEYİRCİ TAKİP ETTİ Galatasaray-Hatayaspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 13 bin 562 seyirci takip etti. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'ı 2-0 mağlup etti. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi ise 13 bin 562 seyirci takip etti. İstanbul'un soğuk hava şartlarında takımlarını desteklemek için stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarını sürdürdü.
EMRE AKBABA 131 GÜN SONRA KADRODA Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba
, 131 gün sonra Hatayspor karşısında kadroda yer aldı ve oyuna girmedi. Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor'a karşı oynanan müsabakanın kadrosunda yer aldı. Sakatlığından dolayı eylül ayından beri sahalardan uzak kalan Emre, hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. 26 yaşındaki futbolcu, en son Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül
2018 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan B.B. Erzurumspor
karşılaşmasında süre almış, 38. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, bu tarihten 131 gün sonra ilk kez sarı-kırmızılıların kulübesinde yer almış oldu. Emre Akbaba müsabakada ise süre almadı.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)