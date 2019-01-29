Galatasaray, Kupada Çeyrek Finalde
59 dakika önce
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Boluspor'u deplasmanda 1-0 ve evinde de 4-1'lik skorlarla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu'nda Boluspor
'u deplasmanda 1-0 ve evinde de 4-1'lik skorlarla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu
'nda karşılaştığı Boluspor'u Yunus Akgün
ve Muğdat Çelik
'in golleri ile 4-1 mağlup etti. Bolu'daki ilk maçı da 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar böylece adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray'ın da yer aldığı kupadaki kura çekimi yarın saat 14.00'de yapılacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:52 Kaynak: İHA
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