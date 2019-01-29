Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Kupada Çeyrek Finalde

Galatasaray, Kupada Çeyrek Finalde

59 dakika önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Boluspor'u deplasmanda 1-0 ve evinde de 4-1'lik skorlarla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray, Kupada Çeyrek Finalde, System.String[]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Boluspor'u deplasmanda 1-0 ve evinde de 4-1'lik skorlarla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Boluspor'u Yunus Akgün ve Muğdat Çelik'in golleri ile 4-1 mağlup etti. Bolu'daki ilk maçı da 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar böylece adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray'ın da yer aldığı kupadaki kura çekimi yarın saat 14.00'de yapılacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Türk Telekom Stadyumu, Türkiye Kupası, Boluspor, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 89 Gün Sonra Türk Telekom Stadında! Boluspor Maçında Hat-Trick Yapan Yunus Akgün, Gözyaşlarını Tutamadı

Alman Basını, Schalke 04 Forması Giyen Franco Di Santo'nun Galatasaray İçin İstanbul'a Geldiğini Yazdı Transferde Atağa Kalkan BB Erzurumspor, Gabriel Obertan ile Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 22:51:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Kupada Çeyrek Finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]