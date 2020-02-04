Galatasaray, kupada yarın Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Galatasaray, kupada yarın Alanyaspor'a konuk olacak

6 saat önce

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray, kupada yarın Alanyaspor'a konuk olacak, System.String[]

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.


Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.


Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.


Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemeyecek.


Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.


Ronaldo'nun müthiş ocak ayı performansını izliyoruz;





Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Bahçeşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:07 
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