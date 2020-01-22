Galatasaray, kupadaki Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, kupadaki Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika Spor

Galatasaray, kupadaki Çaykur Rizespor maçına hazır

6 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, kupadaki Çaykur Rizespor maçına hazır, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen çalışmayla başladı. Daha sonra sahaya geçen sarı-kırmızılı futbolcular, dinamik ısınmanın ardından gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynadı.

İdmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Younes Belhanda, takımla çalışmalarda yer aldı. Sakatlığı süren Florin Andone ise takımdan ayrı salonda bireysel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Tesislerde kampa giren Galatasaray, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında yarın saat 20.30'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:46 Kaynak: AA
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