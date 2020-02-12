Galatasaray kupaya çeyrek finalde veda etti - Son Dakika
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Galatasaray kupaya çeyrek finalde veda etti

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, organizasyona veda etti.

Galatasaray kupaya çeyrek finalde veda etti, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, organizasyona veda etti.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, çeyrek finalde deplasmanda 2-0 yenildiği rakibini Türk Telekom Stadı'nda ağırladı.

Müsabakanın ilk yarısı Emre Akbaba ve Yacine Bammou'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda Adem Büyük ile iki gol daha bulan Galatasaray, tur için gerekli skoru elde edemedi ve kupadan elendi.

Aytemiz Alanyaspor yarı finalde

Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Aytemiz Alanyaspor, sahasındaki ilk maçta elede ettiği 2-0'lık skorun avantajıyla adını yarı finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösteren Akdeniz ekibi, finale yükselmek için Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Adem Büyük gol atmaya devam ediyor

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki kez ağları havalandıran Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 9'a çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Adem Büyük, daha önce Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında birer kez ağları havalandırmıştı.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan Emre Akbaba da bu sezon forma giydiği 6. resmi maçında 4. golünü kaydetti.

Mariano kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Mariano Filho, karşılaşmanın 90+5. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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