Galatasaray kupaya veda etti - Son Dakika
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Galatasaray kupaya veda etti

6 saat önce

Galatasaray, 2-0'ın rövanşında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

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Galatasaray, 2-0'ın rövanşında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Emre Akbaba'nın golü ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 31. dakikada Yacine Bammou'nun attığı gol ile beraberliği getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 55. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Adem maçın sonucunu belirledi. (3-1) Bu sonuçla bir üst tura çıkan ekip Alanyaspor oldu.

EMRE AKBABA'DAN 6 MAÇTA 4 GOL

Sezonun ikinci yarısıyla birlikte formasına kavuşan Emre Akbaba hücumdaki etkinliği ile adından söz ettiriyor. Alanya karşısında rakip fileleri havalandıran Emre bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu oynadığı 4 lig maçında iki, 2 kupa maçında da iki gol kaydetti.

ADEM BÜYÜK GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Radamel Falcao'nun yokluğunda Galatasaray'da ilerideki isim olan Adem Büyük son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol kaydeden Adem, kupayı da boş geçmedi ve 2 gol attı. Ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol atan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 9 gole ulaştı.

Karşılaşmada çift sarı karttan kırmızı kart gören Galatasaray'ın sağ beki Mariano, bu hafta ligde oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

27 BİN 25 KİŞİ MAÇI İZLEDİ

Galatasaray ile Alanyaspor ile oynanan karşılaşmaya hafta içi ve saatin geç olmasına rağmen ilgi yüksekti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 27 bin 25 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü. Alanya taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Galatasaray taraftarları maç bitiminde elenmelerine rağmen takımını tribünlere çağırarak destek verdi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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