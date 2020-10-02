"Galatasaray, kuruluş gününde amacına uygun bir şekilde Avrupa'da başarılı olmalıydı" - Son Dakika

"Galatasaray, kuruluş gününde amacına uygun bir şekilde Avrupa'da başarılı olmalıydı"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rangers'e elendikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Galatasaray, kendi kuruluş gününde amacına uygun bir şekilde Avrupa'da başarılı olmalıydı" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rangers'e elendikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Galatasaray, kendi kuruluş gününde amacına uygun bir şekilde Avrupa'da başarılı olmalıydı" dedi. Terim ayrıca bazı oyuncuların performansının istedikleri gibi olmadığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, İskoç ekibi Rangers'a 2-1 mağlup oldu ve elendi. Maçın ardından online olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Özellikle ilk yarı çok iyi top oynadık. İlk yarı bana göre ilk 5-10 dakika haricinde devrenin sonuna kadar her an pozisyon bulabilecek, gole yakın bir Galatasaray vardı. Bunu daha öncede söyledim. Çok iyi bir takımla, çok çabuk oynayan bir takımla oynuyoruz. Orada yapacağımız hatalar, bir an konsantreden vazgeçersek, 50 ile 60 arası nitekim maçı kaybettik. İki gol geriye düştük. Burada beklediğimiz bazı oyuncularımızın performansı idare eder gibi olmamalıydı. İkinci maçı oynuyoruz pazardan perşembeye tekrar pazar günü maç var. Bundan sonra bir maç daha yok çünkü. Türkiye Ligi'ni bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bazı arkadaşlarımız maalesef istediğimiz performansta değildi. Böyle maçlarda idare edilmez. Türkiye Ligi'nde 5 tane değişik alıştık. Burada 3 değişiklik var. Dikkat etmek zorundasınız. Sıkıntıya düşebilirsiniz. Maalesef hiç yapmadığımız hatayı ikinci yarı 50 ile 60 arası yaptık. Ondan sonra golü bulduk ama geçti. Ondan sonra başka bir oyun oynandı. O oyunda da çok da başarılı olamadık. Buna rağmen Galatasaray, kendi kuruluş gününde amacına uygun bir şekilde Avrupa'da başarılı olmalıydı. Çok üzgünüm o yüzden" diye konuştu.

"SATTIĞIMIZ KADAR ALACAĞIMIZA GÖRE ORADA DA BAŞARILI OLMALIYIZ"

Kimsenin transfer yapmamak için özen göstermediğini söyleyen Terim, "Çalıştı ama olmadı. Durumumuz da buna müsait değildi. Bundan sonra Avrupa'yı kaybettik sonra içeride de bir şekilde oynarız. Oradan yönetime herhangi bir şey demenin manası yok. Yapmak için uğraştılar olmadı. Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık. Bunu söylediğim zaman bazıları alınıyor ama yok. Kabul edilir bir şey. Galatasaray'ın parasını verdiğinize göre zaten herkes alınır. Öbür taraf daha becerisi istiyor. O da lazım. Sattığımız kadar alacağımıza göre orada da başarılı olmalıyız. Çok üzgünüm. Buradan başka bir sonuçla çıkabilirdik, çıkmalıydık. Çok da iyi hazırlamış bir organizasyonumuz oldu. Teknik, taktik, fizik adına herkes hazırdı. Herkes motiveydi. Bazı oyunlarımızın sahanın içerisine idare etmesi olmadı. Çok üzgünüm. Burayı atlasaydı çok başka hikaye olabilirdi. Galatasaray Rangers'ı eliyorsa ki bana göre Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Ondan sonraki düşünceler başka olabilirdi" şeklinde konuştu.

"BELHANDA EĞER GİTMEK İSTİYORSA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Younes Belhanda'nın gideceği yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Burası Galatasaray takımı. Biz de son noktaya gelmişiz. Şu an 6. resmi maçı oynamışız. Hazırlık maçlarıyla 10 maç geride kalmıştı. 2.5 aydır da çalışıyoruz. Gelecek olanın adaptasyonu çok da kolay değil. Kiralık ne kadar mantıklı... Satın alamayacağımıza göre bence ocak ayına kadar davranabiliriz. Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Herhalde bildiği bir şey vardır. Yılan hikayesine döndü. Gitti gidiyor, geldi geliyor. Yok Arap ülkelerine yok Nice'e gidiyor. Zaten 3 günümüz var. Orada da her şey belli olur" diye cevap verdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray, kuruluş gününde amacına uygun bir şekilde Avrupa'da başarılı olmalıydı

Galatasaray, Fatih Terim, Rangers, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Galatasaray, kuruluş gününde amacına uygun bir şekilde Avrupa'da başarılı olmalıydı' - Son Dakika

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