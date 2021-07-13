Galatasaray, Kurzawa transferi için PSG ile anlaşma sağladı

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Sol bek transferini bitirmek için harekete geçen sarı-kırmızılılar, PSG'de forma giyen Layvin Kurzawa'yla anlaşmaya çok yakın.

KULÜBÜYLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fanatik'in aktardığı haber göre, Galatasaray 28 yaşındaki Fransız futbolcu için Paris Saint - Germain ile el sıkıştı. Aslan, Layvin Kurzawa ile görüşmelerine ise devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain ile toplam 27 maça çıkan Kurzawa, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Kurzawa, 13 kez Fransa Milli Takımı formasını da terletti.