Son Dakika Haberleri: Galatasaray kuvvet, çabukluk, koordinasyon ve sprint çalıştı!
Son Dakika Spor Galatasaray kuvvet, çabukluk, koordinasyon ve sprint çalıştı!

Galatasaray kuvvet, çabukluk, koordinasyon ve sprint çalıştı!

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın core ve stabilizasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Galatasaray kuvvet, çabukluk, koordinasyon ve sprint çalıştı!, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın core ve stabilizasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.


Kumda ve rampada kuvvet çalışmasının ardından çabukluk, koordinasyon ve sprint çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı.


Pasa yönelik dar alan oyunlarıyla süren idmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği kaydedildi.


Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.


Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:18 
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