Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı - Son Dakika

Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman yaptı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda pas çalışması yapıldı. Ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı - Son Dakika Spor
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