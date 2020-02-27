Galatasaray kuvvet ve taktik çalıştı - Son Dakika
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Galatasaray kuvvet ve taktik çalıştı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray kuvvet ve taktik çalıştı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman salonda yapılan core stabilizayon çalışmasıyla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından rampada koşu yaptı. Antrenmanın topla yapılan kısmına beşe beş hedefe yönelik dar alan oyunları ile başlandı. Ana bölümde ise 10'a 10 çift kale taktik oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler eşliğinde bir çalışma yaptı.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.


Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:58 Kaynak: DHA
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