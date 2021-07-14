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Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı - Son Dakika

Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:05

İstanbul'a geri dönen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli'nin, dün akşam Galatasaraylı yetkililer ile yaptığı görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandığını açıkladı. Siyah-Beyazlılar'ın bir süredir bitirmek için uğraştığı transferde oyuncu cephesi ikna edilmişti. Ancak Galatasaray da cazip bir teklifle manejerle el sıkıştı. Ghezzal, "Galatasaray'da oynamam" açıklamalarını da kabul etmemişti.

Rachid Ghezzal savaşı giderek büyüyor. Geçen sezon çifte kupalı Beşiktaş'ta oyunun lideri olan Cezayirli için Galatasaray'ın ısrarı bitmiyor. Siyah-Beyazlılar'ın Leicester ve Ghezzal'le yaptığı görüşmelerin hızlı ilerlememesi Galatasaray'ın iştahını kabarttı.

Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli

DÜN AKŞAM GÖRÜŞÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılan Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, tekrar şehre döndü. Dün akşam Galatasaraylı yetkililerle yaptığı görüşmede masadan uzlaşarak kalktığı iddia edildi. A Spor yorumcusu Özgür Sancar, dün akşam yapılan görüşmede Ghezzal'ın menajeriyle Galatasaray'ın uzlaştığını öne sürdü.

Rachid Ghezzal, Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı - Son Dakika Spor


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