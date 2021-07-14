Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı

Rachid Ghezzal savaşı giderek büyüyor. Geçen sezon çifte kupalı Beşiktaş'ta oyunun lideri olan Cezayirli için Galatasaray'ın ısrarı bitmiyor. Siyah-Beyazlılar'ın Leicester ve Ghezzal'le yaptığı görüşmelerin hızlı ilerlememesi Galatasaray'ın iştahını kabarttı.

Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli

DÜN AKŞAM GÖRÜŞÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılan Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, tekrar şehre döndü. Dün akşam Galatasaraylı yetkililerle yaptığı görüşmede masadan uzlaşarak kalktığı iddia edildi. A Spor yorumcusu Özgür Sancar, dün akşam yapılan görüşmede Ghezzal'ın menajeriyle Galatasaray'ın uzlaştığını öne sürdü.