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Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim - Son Dakika

Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim

05.09.2021 19:36

Galatasaray'la yolları ayırıp Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Kolombiyalı golcü paylaşımında, "Galatasaraylı dostlar, sürekli desteğiniz için teşekkürler. Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim. Teşekkürler İstanbul ve teşekkürler milyonlarca Galatasaray taraftarı" dedi. Bu paylaşımın altına sarı-kırmızılı taraftarların yazdığı duygusal mesajlar dikkat çekti.

Galatasaray'a iki sene önce büyük umutlarla transfer olan ancak sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Falcao, beklentilerin çok uzağında kaldı. Kısa süre önce kulüpten ayrılarak Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Kolombiyalı, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarları duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim

"TEŞEKKÜRLER MİLYONLARCA GALATASARAY TARAFTARI"

Falcao paylaşımında, "Galatasaraylı dostlar, sürekli desteğiniz için teşekkürler. Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim. Teşekkürler İstanbul ve teşekkürler milyonlarca Galatasaray taraftarı. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, hocalara ve yöneticilere teşekkürler. İyi şanslar" ifadelerini kullandı. Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.

PAYLAŞIMININ ALTINA YORUM YAĞDI

Radamel Falcao'nun sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının altına sarı-kırmızılı taraftarlar yorum yağdırdı. Taraftarlar tarafından yapılan duygusal yorumlar dikkat çekti.

Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim
Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim
Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim
Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim
Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim

Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'la yolları ayıran Falcao'dan taraftarı duygulandıran veda: Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim - Son Dakika Spor


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