Galatasaray-Lazio

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray 'ın İtalyan temsilcisi Lazio ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi

İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu