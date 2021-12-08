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Galatasaray liderlik için Lazio deplasmanında - Son Dakika

Galatasaray liderlik için Lazio deplasmanında

08.12.2021 10:26
Galatasaray liderlik için Lazio deplasmanında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu altıncı maçında yarın İtalyan ekibi Lazio ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu altıncı maçında yarın İtalyan ekibi Lazio ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden galip veya berabere ayrılması durumunda gruptan lider çıkacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu altıncı maçında yarın TSİ 23.00'te Roma'daki Olimpiyat Stadyumu'nda İtalyan temsilcisi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Grupta sarı-kırmızılılar 3 galibiyet ve 2 beraberlikle aldığı 11 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Lazio ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle topladığı 8 puanla 2. sırada yer alıyor. Grubun ilk haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Marsilya galibiyetiyle daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, Lazio deplasmanından galip gelmesi veya berabere kalması durumunda lider olarak çıkacak.

6. RANDEVU

Galatasaray ile Lazio, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 resmi maçta rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadelede de berabere sona erdi. Aslan'ın 4 golüne, Lazio 5 golle karşılık verdi.

İTALYANLARLA 25 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımları ile bugüne kadar 25 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekiplerini 8 kez mağlup ederken, 8 kez de yenildi. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda 32 gol kaydederken, kalesinde 38 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA 300. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 299 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 93. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 92 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 37 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 127 gol atarken, kalesinde ise 134 gole engel olamadı.

BU SEZON AVRUPA'DA 11 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 11 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 5 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 4 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak İstanbul'da karşılaştığı Marsilya'yı 4-2'lik skorla yendi.

4. KEZ GRUPTAN ÇIKTI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başladıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer aldı. Oynadığı sezonlarda gruplardan çıkan Galatasaray bu sezonla birlikte 4. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı başardı.

CARLOS DEL CERRO GRANDE DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Onun yardımcılıklarını Juan Carlos Yuste ve Roberto Alonso Fernandez yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Cesar Soto Grado üstlenecek. VAR'da Alejandro Hernandez, AVAR'da da Fransız hakem Benoit Millot olacak.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Galatasaray liderlik için Lazio deplasmanında
Galatasaray liderlik için Lazio deplasmanında
Galatasaray liderlik için Lazio deplasmanında

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray liderlik için Lazio deplasmanında - Son Dakika


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