Galatasaray Ligde 13 Maçtır Yenilmiyor
1 saat önce
Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 13 maça çıkardı.
Galatasaray
, Yeni Malatyaspor
galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 13 maça çıkardı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak 14. haftada deplasmanda Beşiktaş
'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'u yenden sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini 13 maça çıkardı. Söz
konusu 13 müsabakada Aslan 9 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez rakipleri ile yenişemedi. Cimbom
bu süreçte Sivasspor
, Ankaragücü
, Göztepe, Trabzonspor
, Kasımpaşa
, Akhisarspor, Antalyaspor
, Bursaspor
ve Yeni Malatyaspor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor
, M. Başakşehir
, Alanyaspor
ve BB Erzurumspor
ile berabere kaldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:13 Kaynak: İHA
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