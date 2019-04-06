Son Dakika Haberleri: Galatasaray Ligde 13 Maçtır Yenilmiyor

Galatasaray Ligde 13 Maçtır Yenilmiyor

1 saat önce

Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 13 maça çıkardı.

Galatasaray Ligde 13 Maçtır Yenilmiyor, System.String[]
Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 13 maça çıkardı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak 14. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'u yenden sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini 13 maça çıkardı. Söz konusu 13 müsabakada Aslan 9 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez rakipleri ile yenişemedi.

Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile berabere kaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:13 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk Telekom Evinde Pınar Karşıyaka'yı Farklı Geçti Galatasaray'da Drogba'ya Plaket Verildi Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun Oynadığı Maçta Milan'ı Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 22:35:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Ligde 13 Maçtır Yenilmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]