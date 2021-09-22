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Galatasaray ligde 4 maçtır kazanamıyor - Son Dakika

Galatasaray ligde 4 maçtır kazanamıyor

22.09.2021 21:57
Galatasaray ligde 4 maçtır kazanamıyor, System.String[]

Süper Lig'e Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı 4 lig maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Süper Lig'e Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı 4 lig maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Ligde ilk yenilgisini 5. haftada Alanyaspor karşı alan sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile birlikte ikinci kez yenildi.

Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamadı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.

Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray ligde 4 maçtır kazanamıyor
Galatasaray ligde 4 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Giresunspor, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray ligde 4 maçtır kazanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray ligde 4 maçtır kazanamıyor - Son Dakika
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