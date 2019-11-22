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Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybetti

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybetti.

Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybetti, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybetti.

Sarı-kırmızılı takımın, Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra elde ettiği 41 maçlık yenilmezlik serisi, Medipol Başakşehir müsabakasında sona erdi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce sahasında çıktığı 41 lig maçında 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşamıştı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 930 gün sonra Türk Telekom Stadı'ndan puan elde edemedi.

Ligde 3. kez yenildi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 9. haftada ise dış sahada Beşiktaş'a 1-0 yenilmişti.

Süper Lig'in ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 19 puanda kaldı.

Karşılaşmayı kazanan Medipol Başakşehir ise puanını 22'ye çıkardı.

Babel cezalı duruma düştü

Karşılaşmada sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, cezalı duruma düştü.

Hollandalı futbolcu, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan karşılaşmayı 36 bin biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.

Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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