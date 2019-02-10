Galatasaray, Ligde 7 Maçtır Yenilmiyor
27 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Tranbzonspor'u mağlup ederek, zirve yarışında M. Başakşehir
takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Trabzon
galibiyetiyle ligde üst üste 7 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Aslan, ligde en son deplasmanda Beşiktaş
'a yenilen Cimbom
, bu müsabakadan sonra Çaykur Rizespor
, M. Başakşehir ve Alanyaspor
ile berabere kalırken, Sivasspor
, MKE Ankaragücü
, DG Sivasspor ve Trabzonspor
'u mağlup etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:12 Kaynak: İHA
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