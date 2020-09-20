Galatasaray, ligde deplasmanda 6 maç sonra galip geldi

Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle Süper Lig'de 6 deplasman sonra galibiyet aldı.

Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasman maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray, bunu Başakşehir maçında sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son dış saha galibiyetini Fenerbahçe karşısında almıştı. Aslan, daha sonra oynadığı Sivasspor, Başakşehir ve Antalyaspor maçlarında berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarından ise mağlup ayrılmıştı. - İSTANBUL