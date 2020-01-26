Galatasaray ligde seriye bağladı

Galatasaray, 3-0'lık Konyaspor galibiyetle bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 3. kazandı.



Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 26. dakikada Radamel Falcao, 39. dakikada da Emre Akbaba'nın golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da Adem Büyük'ün 79. dakikada attığı golle Aslan 3 puanı 3 golle aldı. Bu sonuçla Cimbom 9. galibiyetini aldı ve puanını 33'e çıkardı. Bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşayan Konya ekibi ise 18 puanda kaldı.



Ligde ilk kez 3 maç üst üste kazandı



Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon bir ilki yaşadı. Sahadan 3 puanla ayrılan Fatih Terim'in öğrencileri, ligde ilk kez 3 maç üst üste kazandı. Aslan, Konya karşılaşması öncesindeki Antalyaspor ve Denizlispor müsabakalarından da galip ayrılmıştı. Cimbom ayrıca bu sezon ligdeki deplasman maçlarında en farklı galibiyeti yaşadı.



Emre Akbaba fırtınası sürüyor



Sakatlığının ardından ilk resmi maçına kupada Çaykur Rizespor karşısında çıkan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, maçta 1 gol de kaydetmişti. Ligdeki Denizlispor müsabakasında gol atan Emre, Konyaspor karşılaşmasını da boş geçmedi. 27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon forma giydiği 3 resmi maçta da rakip fileleri havalandırmayı başarmış oldu.



Falcao ligdeki 5. golünü kaydetti



Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, karşılaşmada gol perdesini açan isim oldu. Falcao, 26. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı ve bu sezon ligdeki 5. gol sevincini yaşadı. Yıldız futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor. 33 yaşındaki futbolcu ayrıca bu sezon ligde ilk kez deplasmanda gol atarken, üst üste 3 ligde maçında da gol kaydetti.



Adem Büyük'ün ligdeki 2. golü



Takımının 3. golünü kaydeden Adem Büyük, bu sezon ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı. Adem daha önce 3. haftadaki Kayserispor maçında gol atmıştı. 32 yaşındaki futbolcu, hafta içindeki Çaykur Rizespor karşılaşmasında da fileleri havalandırdı.



Ömer Bayram asistlerine devam ediyor



Bu sezon gösterdiği performansla 11'in değişilmez isimlerinden olan Ömer Bayram, Konyaspor maçında Falcao'nun golünde asist yapan isimdi. 28 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 6. asistini yaptı. Başarılı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda da 1'er asist yapmıştı.



Saracchi'den 2. asist



Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıkan devre arası transferlerinden Marcelo Sarrachi, bu maçta asist yapmıştı. Uruguaylı futbolcu ikinci lig karşılaşmasında da asist yaparak iyi performansını sürdürdü.



Falcao ile Saracchi sakatlandı



Galatasaray'da mücadeleye 11 başlayan Falcao ile Saracchi mücadeleyi tamamlayamadı. Falcao, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve 58. dakikada yerini Adem Büyük'e bıraktı. Saracchi, sakatlığının ardından çıkmak zorunda kaldı ve 72. dakikada yerine Şener Özbayraklı girdi.



Konya'ya en son 2003 yılında yenildi



Galatasaray, ligde Konyaspor'a 27 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Söz konusu 27 karşılaşmada Cimbom, 20 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.



16 yaşındaki Emin Bayram ligde ilk kez oynadı



Bu sezon Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk kez A takım forması giyen sarı-kırmızılıların 16 yaşındaki futbolcusu Emin Bayram, ligdeki ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, 90. dakikada Emre Akbaba'nın yerine Emin'i aldı. Genç futbolcu böylece bu heyecanı ligde ilk kez tatmış oldu.



Lemina cezalı duruma düştü



Galatasaray'da Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük sarı kart sınırında bulunuyordu. Bu futbolculardan Mario Lemina 63. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Lemina, Kayserispor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



Marcao'nun cezası bitti



Galatasaray'da Konyaspor maçında Brezilyalı defans oyuncusu Marcao sarı kart cezasından dolayı forma giyemedi. Bu karşılaşma ile cezasını tamamlayan Marcao, gelecek hafta Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde forma giyebilecek. - İSTANBUL