Galatasaray ligde seriyi 6'ya çıkardı - Son Dakika

Galatasaray ligde seriyi 6'ya çıkardı

14.02.2021 18:12
Galatasaray ligde seriyi 6'ya çıkardı, System.String[]

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'deki galibiyet serisini 6'ya çıkardı.

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'deki galibiyet serisini 6'ya çıkardı.

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, yenilmezliğini sürdürdü. Ligde son olarak Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray ligde seriyi 6'ya çıkardı - Son Dakika


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