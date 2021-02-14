Galatasaray ligde seriyi 6'ya çıkardı - Son Dakika

Galatasaray ligde seriyi 6'ya çıkardı
14.02.2021 18:12
Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'deki galibiyet serisini 6'ya çıkardı.
Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'deki galibiyet serisini 6'ya çıkardı.
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, yenilmezliğini sürdürdü. Ligde son olarak Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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