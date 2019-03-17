Son Dakika Haberleri: Galatasaray Ligdeki Yenilmezlik Serisini 12'ye Çıkardı

Galatasaray Ligdeki Yenilmezlik Serisini 12'ye Çıkardı

26 dakika önce

Galatasaray, deplasmandaki Bursaspor galibiyetle Süper Lig'de son 12 maçta rakiplerine 3 puan vermedi.

Galatasaray Ligdeki Yenilmezlik Serisini 12'ye Çıkardı, System.String[]
Galatasaray, deplasmandaki Bursaspor galibiyetle Süper Lig'de son 12 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 8 kez kazanırken, 4 kez de berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan şansı vermedi. Ligde 12 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:08 Kaynak: İHA

Bursaspor, Galatasaray, Spor
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