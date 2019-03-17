Galatasaray Ligdeki Yenilmezlik Serisini 12'ye Çıkardı
1 saat önce
Galatasaray, deplasmandaki Bursaspor galibiyetle Süper Lig'de son 12 maçta rakiplerine 3 puan vermedi.
Galatasaray
, deplasmandaki Bursaspor
galibiyetle Süper Lig'de son 12 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 8 kez kazanırken, 4 kez de berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş
'a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan şansı vermedi. Ligde 12 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom
bu süreçte Sivasspor
, Ankaragücü
, Göztepe, Trabzonspor
, Kasımpaşa
, Akhisarspor, Antalyaspor
ve Bursaspor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor
, M. Başakşehir
, Alanyaspor
ve BB Erzurumspor
ile de berabere kaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
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