Son Dakika Haberleri: Galatasaray Ligdeki Yenilmezlik Serisini 12'ye Çıkardı

Galatasaray Ligdeki Yenilmezlik Serisini 12'ye Çıkardı

1 saat önce

Galatasaray, deplasmandaki Bursaspor galibiyetle Süper Lig'de son 12 maçta rakiplerine 3 puan vermedi.

Galatasaray Ligdeki Yenilmezlik Serisini 12'ye Çıkardı, System.String[]
Galatasaray, deplasmandaki Bursaspor galibiyetle Süper Lig'de son 12 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 8 kez kazanırken, 4 kez de berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan şansı vermedi. Ligde 12 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Bursaspor, Galatasaray, Güncel
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