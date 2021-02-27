Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 8'e çıkardı
27.02.2021 21:06
Galatasaray, BB Erzurumspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 8'e çıkardı.
Galatasaray, BB Erzurumspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 8'e çıkardı.
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray yenilmezlik serisini BB Erzurumspor karşılaşmasında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı bu mücadele ile birlikte ligdeki galibiyet serisini 8'e çıkardı. Cimbom bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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