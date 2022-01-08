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Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı - Son Dakika

Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı

08.01.2022 21:05
Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu ve bu sezonki 7. yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu ve bu sezonki 7. yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde GZT Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından 7. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, 27 puanda kaldı. Aslan, ligde lider Trabzonspor'un da 22 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bu sezon ligde oynadığı 20 maçın 13'ünde puan kaybetti.

Galatasaray, ligin 21. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı
Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı
Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı
Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı
Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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