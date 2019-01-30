Galatasaray - Lindemans Aalst: 3-1

SALON: TVF
Burhan Felek
HAKEMLER: Cristian
Eduard Botezatu (Romanya
), Serhiy Hulka (Ukrayna
)
GALATASARAY: Doğukan, Venno, Gergye, Duff, Selçuk
, Yasin, Can (L), Onurcan (L) (Melih, Muzaffer, Emin, )
AALST: Firlej, Claes, Colson, Gustavsson, Staszewski, Smit, Deroey (L) (Strzezek, Van
Hoyweghen, Vandeweyer)
SETLER: 25-17, 25-20, 20-25, 25-18
SÜRE: 1 saat 37 dakika (23,25, 25, 24) Galatasaray
, CEV Kupası 4'lü Finaller Turu'ndaki ilk maçında, sahasında Belçika
'nın Lindemans Aalst takımını konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-17, 25-20, 20-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazandı. Rövanş karşılaşması 14 Şubat
2019, Perşembe günü Belçika'nın Aalst şehrindeki Sportcentrum Schotte'de oynanacak.
- İstanbul