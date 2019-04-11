Galatasaray, Linnes ile Nikah Tazeledi
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Galatasaray Kulübü, Norveçli bek oyuncusu Martin Linnes'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:41 Kaynak: DHA
Kulübü, Norveçli bek oyuncusu Martin Linnes
'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Sarı kırmızılı kulüp, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Martin Linnes'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi. Linnes'in sezon başına 1.4 milyon Euro garanti ücret alacağı kaydedildi.
Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir" ifadeleri yer aldı.
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Galatasaray, Martin Linnes'in Sözleşmesini Uzattı!
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