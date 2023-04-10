GALATASARAY LİSESİ KAPISINDAKİ 'İKİZ YILAN HEYKELLERİNDEN BİRİ KAYIP' İDDİASI - Son Dakika
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GALATASARAY LİSESİ KAPISINDAKİ 'İKİZ YILAN HEYKELLERİNDEN BİRİ KAYIP' İDDİASI

10.04.2023 17:37

GALATASARAY Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan ön kapısındaki sütunlarda bulunan tarihi yılan heykellerinden birinin ortadan kaybolması tartışmalara neden oldu.

GALATASARAY Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan ön kapısındaki sütunlarda bulunan tarihi yılan heykellerinden birinin ortadan kaybolması tartışmalara neden oldu. Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, 'Bir buçuk asır geçti. 150 yıldan fazla ömürlü bir heykel ama maalesef artık yok. Ben Galatasaray Lisesi'nden bazı yetkililerle görüştüm. Yetkililer buradaki birkaç görgü tanığıyla konuşmuş. 8 Mart'ta burada emniyet için bariyer koyan bir şirketin çalışanları bariyerleri koyarken kırdığını söylüyorlar. Daha sonra ise kırılan parçanın ne olduğuna dair kimsenin bir haberi yok maalesef" dedi.

YILAN HEYKELİNİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan ön kapısındaki tarihi yılan heykellerinden birinin yerinde olmaması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, sosyal medyadan kendisine gelen bilgi üzerine konuyu araştırmaya başladı. Yaşar iddiasına göre, Galatasaray Lisesi yöneticileri ve güvenlik görevlileriyle iletişime geçti. Okul yönetimi Yaşar'a, görgü tanıklarından edindikleri bilgilere göre, 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde bir firmanın bariyer indirdiği sırada çarpma sonucu heykelin kırıldığını söyledi. Kırılan parçaların ne yapıldığı ise bilinmiyor.

'150 YILDAN FAZLA ÖMÜRLÜ BİR HEYKEL AMA MAALESEF ARTIK YOK"

Şerif Yaşar, heykelin biran önce bulunup yerine konulması gerektiğini belirterek, 'Maalesef biz de 8 Mart'tan sonra fark ettik. Sosyal medyadan arkadaşımız bana bu konuda birkaç fotoğraf attı. Ben de geçerken gördüm. Hakikaten artık yerinde yoktu. Çok kıymetli bir heykeldi. Tabii biz araştırmalar yaptık ve burada Galatasaray Lisesi'nin güvenlik görevlileriyle görüştüm kendi kameralarının kör noktası olduğu için burada olanları göremediklerini tespit edemediklerini söylüyorlar. 1868 Mekteb-i Sultani diye geçer ama biz şu an Galatasaray Lisesi diyoruz. Heykelin tarihçesini araştırdığımızda bu heykel aslında lisenin kuruluşundan, imarından itibaren burada olduğunu görüyoruz. Bir buçuk asır geçti. 150 yıldan fazla ömürlü bir heykel ama maalesef artık yok" dedi.

"SORUŞTURMANIN SONUCUNU BEKLİYORUZ"

Yaşar, "Ben Galatasaray Lisesi'nden bazı yetkililerle görüştüm. Yetkililer buradaki birkaç görgü tanığıyla konuşmuş. 8 Mart'ta burada emniyet için bariyer koyan bir şirketin çalışanları bariyerleri koyarken kırdığını söylüyorlar. Daha sonra ise kırılan parçanın ne olduğuna dair kimsenin bir haberi yok maalesef. Okul yetkilileri hatta çalınmış olma ihtimaline karşın çevredeki antikacıları gezdiklerini öğrendim. Antikacılara satılmış olabileceğini düşünüyorlar. Araştırılıyor, bizde araştırmanın sonucunu bekliyoruz. Çünkü bizim için çok kıymetli" dedi. Yaşar, okul yönetiminin kayıp olan heykelin yerinde restorasyon çalışması yapacağı ve yerine gerçeğini aratmayacak şekilde yılan başı heykeli yapılacağı bilgisine ulaştığını kaydetti.

Liseden açıklama yapılmazken Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise Galatasaray Lisesi yönetimi tarafından herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: GALATASARAY LİSESİ KAPISINDAKİ 'İKİZ YILAN HEYKELLERİNDEN BİRİ KAYIP' İDDİASI - Son Dakika
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