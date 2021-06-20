Galatasaray Lisesi koridorlarında destekçiler birbirine girdi! Başkanlık seçiminde ortalık karıştı

Galatasaray'da kıran kırana geçene seçimde ortalık karıştı. Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu destekçileri, Galatasaray Lisesi koridorlarında birbirine girdi.

FAZLA BÜYÜMEDEN YATIŞTIRILDI

Galatasaray başkanlık seçiminde açıklanacak sandık sayısı azaldıkça sinirler de gerildi. Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas destekçileri Galatasaray Lisesi koridorunda tartışma yaşadı. Birbirlerine yumruk sallayan iki kişi çevredekilerin araya girmesi sonrasında ayrıldı. Fazla büyümeyen olaylar kısa sürede yatıştırıldı.