Galatasaray Lisesi koridorlarında destekçiler birbirine girdi! Başkanlık seçiminde ortalık karıştı
20.06.2021 09:36
Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen sarı-kırmızılı kulübün heyecan dolu başkanlık seçiminde koridorlar karıştı. Seçimde son sandıklara gelirken gerilen sinirlerin ardından iki başkan adayının destekçileri birbirine girdi. Birbirlerine yumruk sallayan iki kişiyi çevredekiler olaylar daha fazla büyümeden yatıştırdı.
Galatasaray'da kıran kırana geçene seçimde ortalık karıştı. Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu destekçileri, Galatasaray Lisesi koridorlarında birbirine girdi.
FAZLA BÜYÜMEDEN YATIŞTIRILDI
Galatasaray başkanlık seçiminde açıklanacak sandık sayısı azaldıkça sinirler de gerildi. Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas destekçileri Galatasaray Lisesi koridorunda tartışma yaşadı. Birbirlerine yumruk sallayan iki kişi çevredekilerin araya girmesi sonrasında ayrıldı. Fazla büyümeyen olaylar kısa sürede yatıştırıldı.
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