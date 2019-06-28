Galatasaray Lisesi'nde kura heyecanı
46 dakika önce
GALATASARAY İlkokulu'na alınacak 50 öğrenci için 9139 kişi başvuru yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:00 Kaynak: DHA
GALATASARAY İlkokulu'na alınacak 50 öğrenci için 9139 kişi başvuru yapıldı.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için Galatasaray
İlkokulu kura çekimi ile 50 öğrenci alacağını duyurdu. Bu kapsamda 60-66,66-84 aylık arasındaki çocuklar kura çekimine kabul edildi. Şişli
'deki Galatasaray İlkokuluna alınacak 50 öğrenci için 9139 kişi başvuru yaptı. Beyoğlu İstiklal Caddesi
üzerindeki Galatasaray Lisesi'nde yapılan kura çekimince aileler büyük heyecan yaşadı. Galatasaray Lisesinin bahçesinde yapılan kura çekiminde 50 öğrenci Galatasaray İlkokulu'na kayıt için hak kazandı.
- İstanbul
Galatasaray İlkokulu'na kura ile alınacak 50 öğrenci için binlerce insan başvuru yaptı
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