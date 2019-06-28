Son Dakika Haberleri: Galatasaray Lisesi'nde kura heyecanı
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Galatasaray Lisesi'nde kura heyecanı

46 dakika önce

GALATASARAY İlkokulu'na alınacak 50 öğrenci için 9139 kişi başvuru yapıldı.

Galatasaray Lisesi'nde kura heyecanı, System.String[]
GALATASARAY İlkokulu'na alınacak 50 öğrenci için 9139 kişi başvuru yapıldı.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için Galatasaray İlkokulu kura çekimi ile 50 öğrenci alacağını duyurdu. Bu kapsamda 60-66,66-84 aylık arasındaki çocuklar kura çekimine kabul edildi. Şişli'deki Galatasaray İlkokuluna alınacak 50 öğrenci için 9139 kişi başvuru yaptı. Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Lisesi'nde yapılan kura çekimince aileler büyük heyecan yaşadı. Galatasaray Lisesinin bahçesinde yapılan kura çekiminde 50 öğrenci Galatasaray İlkokulu'na kayıt için hak kazandı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:00 Kaynak: DHA
Galatasaray, Güncel
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