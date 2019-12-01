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Galatasaray Lisesinde berat töreni

6 saat önce

Galatasaray Lisesinin 50. ve 75. yıl mezunları için madalya ve berat töreni yapıldı.

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Galatasaray Lisesinin 50. ve 75. yıl mezunları için madalya ve berat töreni yapıldı.

Galatasaray Eğitim Vakfının düzenlediği, Galatasaray Lisesinin 1969 döneminin 50. yıl ve 1944 mezunlarının 75. yıl madalya ve berat töreni Galatasaray Lisesinde gerçekleştirildi.

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin, Türkiye'nin en köklü ve eski eğitim kurumlarından olan lisede görev aldığı ve Türkiye'nin en başarılı öğrenci ve öğretmenleriyle böylesine büyük bir ailenin parçası olduğunu için mutlu olduğunu belirterek, eski mezunlarla bir arada olmanın gurur verici olduğunu anlattı.

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Lisesinin, Türkiye'nin en iyi iki eğitim kurumu olduğunu ifade ederek, "Galatasaray Lisesinde bu yıl eğitim hakkı kazanan tüm öğrenciler 500 tam puan aldı ve Türkiye'nin en iyi öğrencileri. Eskiden buraya Galatasaray Erkek Lisesi denilirdi. Ancak son 13 senedir daha çok kızlar tarafından tercih ediliyor. Kızlarımız daha başarılı oluyor." diye konuştu.

Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber de lisenin 151. yılını görkemli bir şekilde kutlamak için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Bugünün starları 50. yıl ve 75.yıl mezunlarımızdır. Tüm mezunlarımızı canı gönülden kutluyorum." dedi.


"Özhan Canaydın Spor Ödülleri"nin de sahiplerine takdim edildiği etkinlikte "Türkiye'nin En Başarılı Amatör Sporcusu" kategorisinde Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ında halka aletinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu İbrahim Çolak ile "Galatasaray Spor Kulübü En Başarılı Amatör Sporcusu" kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan ilk Türk Yelken Sporcusu Ecem Güzel ödüle layık görüldü.

Vahdettin Engin, Galatasaray, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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