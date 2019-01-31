Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Luyindama Transferini Duyurdu

Galatasaray, Luyindama Transferini Duyurdu

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray, Luyindama Transferini Duyurdu, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile Luyindama transferini açıkladı. Videoda, "Galatasaray'ımızın yeni transferi Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Christian Luyindama hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

Luyindama'nın transfer bilgileri hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray'ın, Standard Liege'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu, bu akşam İstanbul'a gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Galatasaray, Spor
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