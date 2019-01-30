Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Macaristan Deplasmanında

Galatasaray, Macaristan Deplasmanında

49 dakika önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Macaristan temsilci DVTK ile karşılaşacak.

Galatasaray, Macaristan Deplasmanında, System.String[]
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Macaristan temsilci DVTK ile karşılaşacak.

Kadın basketbolundan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda son 16 turunda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Miskolc kentinde DVTK'ye konuk olacak.

Generali Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan turun ilk maçını Galatasaray 77-76 kazanmıştı.

Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda 8'li final etabına yükselecek. Sarı-kırmızılılar, 2 ve üstü farklı mağlubiyet durumunda ise organizasyona veda edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:20 Kaynak: AA

Avrupa, Macaristan, Galatasaray, Spor
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