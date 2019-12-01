Son Dakika Haberleri: Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu
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Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu

6 saat önce

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Ömer, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem


Trabzonspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:00 Kaynak: DHA
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