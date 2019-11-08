Galatasaray maçı öncesi Gaziantep FK'ya 2 müjde! Cezaları bitti...

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2, ardından da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.



Devam eden haftalarda peş peşe Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a 4-1 yenilerek düşüşe geçen kırmızı-siyahlılar, son iki haftadır da yükselen bir grafiğe sahip. 9. haftada evinde lider Aytemiz Alanyaspor' ile 1-1 berabere kaldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, 15 puana ulaştı.



- Sakatlıklar sürüyor



Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'a karşı oluşturacağı kadroda sakat oyuncular nedeniyle zorunlu revizyona gidecek.



Gaziantep ekibinde sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik de sahada olamayacak.



- 2 oyuncu dönüyor



Sezon başından beri takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 2 oyuncu ise bu hafta Sumudica'dan talimat bekliyor.



Geçen haftaki Ankaragücü maçında kart cezaları nedeniyle takımdan uzak kalan Oğuz Ceylan ile Kayode'nin Galatasaray karşısında kadroda olması bekleniyor.

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