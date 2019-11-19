Son Dakika Haberleri: Galatasaray maçı öncesi UEFA'dan flaş karar!
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Galatasaray maçı öncesi UEFA'dan flaş karar!

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Club Brugge, Real Madrid maçında kırmızı kart gören takım kaptanı Ruud Vormer'in 3 maçlık cezasını 2 maça indirmek için UEFA'ya başvurmuştu.

Galatasaray maçı öncesi UEFA'dan flaş karar!, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Club Brugge, Real Madrid maçında kırmızı kart gören takım kaptanı Ruud Vormer'in 3 maçlık cezasını 2 maça indirmek için UEFA'ya başvurmuştu.


UEFA, Club Brugge takımının yaptığı bu itirazı reddetti ve 3 maçlık cezayı onadı.


Bu kararın ardından Vormer'in Galatasaray maçında yer almaması kesinleşti. Eğer UEFA, kararı kabul etseydi Brugge kaptanı, Galatasaray'a karşı sahada olacaktı.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:41 
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