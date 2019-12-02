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Galatasaray maçı sonrası konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Emmanuel Adebayor'un son...
6 saat önce
Galatasaray maçı sonrası konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Emmanuel Adebayor'un son maçı olduğunu, yolların ayrıldığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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