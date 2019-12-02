Son Dakika Haberleri: Galatasaray maçı sonrası konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Emmanuel Adebayor'un son...
Son Dakika Spor Galatasaray maçı sonrası konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Emmanuel Adebayor'un son... - Son Dakika Spor

Galatasaray maçı sonrası konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Emmanuel Adebayor'un son...

6 saat önce

Galatasaray maçı sonrası konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Emmanuel Adebayor'un son maçı olduğunu, yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray maçı sonrası konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Emmanuel Adebayor'un son..., System.String[]

Galatasaray maçı sonrası konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Emmanuel Adebayor'un son maçı olduğunu, yolların ayrıldığını açıkladı. - İSTANBUL

Emmanuel Adebayor, Kayserispor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emmanuel Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
Beşiktaş'ta zirve yürüyüşü sürüyor Burak Yılmaz gollere devam ediyor! 2019 Ballon d'Or Lionel Messi'nin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 04:16:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray maçı sonrası konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Emmanuel Adebayor'un son...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]