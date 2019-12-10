Son Dakika Haberleri: Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim
Son Dakika Güncel Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim - Son Dakika

Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu PARİS - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-German ile yapacağı maç öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu PARİS - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-German ile yapacağı maç öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim

Fatih Terim, Galatasaray, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği futbolcular!
Galatasaray'da kriz! Terim, Mustafa Kapı ve Atalay Babacan'ı sildi Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 04:26:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]