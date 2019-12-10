Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim
6 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu PARİS - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-German ile yapacağı maç öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:35 Kaynak: AA
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