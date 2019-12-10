Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , basın toplantısında konuştu PARİS - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde Paris Saint-German ile yapacağı maç öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenledi.

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