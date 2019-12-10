Galatasaray maçına doğru - Mario Lemina

Mario Lemina, basın toplantısında konuştu PARİS - Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

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