Galatasaray maçına hazırlanan Göztepe'de pozitif vaka şoku
20.12.2020 17:01
Göztepe, Galatasaray maçı öncesinde yapılan PCR testleri sonucunda 3'ü futbolcu 1'i teknik heyet personeli olmak üzere 4 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Göztepe, Galatasaray maçı öncesinde yapılan PCR testleri sonucunda 3'ü futbolcu 1'i teknik heyet personeli olmak üzere 4 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Göztepe, Futbol A Takımına rutin olarak yapılan PCR testlerinde pozitif vakalara rastlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 3 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde testlerin pozitif olarak sonuçlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, testleri pozitif çıkan kişilerin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığını bildirdi.
-İHA-
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