Galatasaray maçında gerginlik - Son Dakika
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Galatasaray maçında gerginlik

7 saat önce

Galatasaray maçında gerginlik (TEKRAR)Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER -Tuzlaspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı.

Galatasaray maçında gerginlik (TEKRAR)

Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER -

Tuzlaspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı. Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti. Polisin oluşturduğu güvenlik koridoru sonrasında iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi.

Galatasaray maçında gerginlik

Bora Füzesi, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:43 Kaynak: DHA
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