Son Dakika Haberleri: Galatasaray Maçında Kötü Oynadık"

Galatasaray Maçında Kötü Oynadık"

47 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Galatasaray maçında kötü oynadıklarını söyledi.

Galatasaray Maçında Kötü Oynadık
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Galatasaray maçında kötü oynadıklarını söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dün Galatasaray'a konuk oldukları ve 3-0 kaybettikleri maçta istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.

Takımın karşılaşmada istenileni vermediğini dile getiren Gündüz, şöyle konuştu:

"Galatasaray ile daha önce oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası maçı ile bu maç arasında dağlar kadar fark vardı. Demek ki teknik heyet, futbolcular ve yönetim olarak bu müsabakaya iyi hazırlanmadık. Biz kötü oynadık, rakibimiz ise çok iyi oynadı, tebrik ediyoruz. Galatasaray maçına iyi konsantre olamadık. Takımın motivasyonu çok düşüktü. Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz."

Gündüz, müsabakada penaltıdan 2 gol yediklerini hatırlatırken, "Artık bu maç geçti, önümüze bakacağız. Gelecek hafta sahamızda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:42 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı Ersan İlyasova'nın 12 Sayısı Galibiyete Yetmedi Hadise'den Kredi Açıklaması: Bankaya Kahve İçmeye Gittim Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Mariano Kart Görünce Çıldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 15:29:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Maçında Kötü Oynadık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]